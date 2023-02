Yamaha reizt die Ténéré weiter aus

Yamaha erweitert die Modellpalette der Ténéré nach der World Raid um zwei weitere Varianten. Die Extreme Edition präsentiert sich mit voll einstellbaren KYB-Federelementen und zwei Zentimetern mehr Federweg noch offroadtauglicher. Zur Standardausrüstung gehören Titan-Fußrasten, ein Kühlerschutz aus Aluminium, Kettenführung, eine hohe Enduro-Vorderradabdeckung und eine Rallye-Sitzbank mit flachem Profil. Die Explore Edition wiederum setzt mit ihrer geringeren Sitzhöhe als die Standard-Ténéré, reduziertem Federweg, breiterem und höheren Windschild sowie Quickshifter und serienmäßigen Kofferhaltern auf mehr Komfort und Touringqualitäten.

Beide Modelle kommen voraussichtlich im April in den Handel und sind außer in Deutschland nur noch in Italien und Frankreich erhältlich. Die Yamaha Ténéré 700 Extreme Edition kostet 12.649 Euro, die Explore Edition 100 Euro weniger. Zur Auswahl stehen die Farben Icon Blue und Tech Kamo. (aum)