Vorschau: Es wird gestromert und geradelt

Auch die kommende Woche wird wieder recht stromreich: Volkswagen hat für den ID 3 viel Kritik einstecken müssen. Deshalb wurde nun nachgearbeitet. Jens Meiners erläutert, was sich geändert hat – und was geblieben ist. Nio schickt mit dem EL7 sein zweites Modell auf den deutschen Markt. Zu Preisen ab 73.900 Euro wird das Mittelklasse-SUV wie schon zuvor die Limousine ET7 wahlweise mit zwei Batteriegrößen zum Kauf oder zur Miete angeboten. Frank Wald hat sich den Allrad-Stromer beim offiziellen Launch in Hamburg näher angesehen.

Nissan hat den X-Trail überarbeitet und elektrifiziert. Aber eine Ladebuchse sucht man vergebens, der Vierzylinder-Benziner dient ausschließlich als Generator für die E-Motoren. Wie das funktioniert hat Michael Kirchberger im Praxistest geprüft. Bevor der neue Colt die Bühne betritt, stellt Mitsubishi den ASX vor, der sich als Zwillingsbruder des Renault Captur outet.



Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe zieht Bilanz für 2022 und blickt auf die Herausforderungen des neuen Jahres. Mit dem Frühjahr nimmt auch die Fahrradsaison Fahrt auf. Wir berichten über die neuesten Trends und Modelle vom Kinderrad bis zum E-Sportrad. Pünktlich zum 120. Geburtstag kommt ein neues Buch über Harley-Davidson in den Buchhandel, das wir vorstellen.



Darüber hinaus berichten wir tagesaktuell über weitere Fahrzeugneuheiten und die aktuellen Entwicklungen auf dem weiten Feld der Mobilität. (aum)