Toyota Collection im Zeichen des Motorsports

Beim nächsten Public Opening der Toyota Collection auf dem Kölner Firmengelände des japanischen Importeurs steht der Motorsport im Mittelpunkt. Die Fahrzeugsammlung ist am Samstag, 4. März, von 10 bis 14 Uhr wieder öffentlich zugänglich und stellt an diesem Tag Rennwagen, Rallyeautos, Motorsport-Prototypen und Homologationsfahrzeuge der Marke besonders heraus. Dazu kommen zwei Gesprächsrunden.

Zu sehen sein werden ein Toyota TS050 Hybrid Showcar aus der Langstrecken-Saison 2016/2017, ein Corolla WRC von 1997 und ein klassischer Yaris Cup Racer. Dazu gibt es aber auch viele Serienfahrzeuge, die wie das Corolla Coupé GT AE86 oder der Toyota Starlet als Basisautos für Drift-Racer oder schnelle Amateursport-Rennwagen genutzt wurden. Nicht zu vergessen sind die beiden schon vor Serienstart im Renneinsatz erfolgreich getesteten, ikonischen Supersportwagen Toyota 2000 GT aus dem Jahr 1967 und Lexus LFA aus dem Jahr 2010, in dessen Cockpit die Besucher steigen dürfen. Extreme Gegensätze bilden zwei Einzelstücke: Der 2,99 Meter kurze Kraftzwerg Toyota iQ Cup Car und der 5,11 Meter lange Lexus TS 650 von 2012. Beide wurden bei der in Köln-Marsdorf ansässigen Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E) entwickelt.



Moderatorin und Toyota-Seriensiegerin Isolde Holderied wird von ihrer Karriere berichten und gemeinsam mit den Gästen vier Jahrzehnte Motorsport beleuchten. So kann der Mechaniker und spätere Werkstattleiter Ernst Kopp von den Anfängen beim Toyota Team Europe berichten. Er war in Le Mans und in der Formel 1 dabei und besitzt eine eigene Sammlung mit Rennwagen der Marke, inklusive des berüchtigten MR2 222D. Helmut Steiner wiederum wurde von Kopp in die Testabteilung bei TTE geholt, ehe er dort als Mechaniker die Rallyeeinsätze des Corolla WRC mitbetreute, der 1999 den Konstrukteurstitel für Toyota gewann. Zu den Publikumsfavoriten in der Toyota Collection zählt der Yaris Cup-Racer. Aufgebaut und betreut wurde er von Florian Blumenthal, der ebenso wie die anderen Teilnehmer des Race-Talks auch Fragen der Besucher beantwortet.



Angeboten werden außerdem wieder kostenlose Expertenführung zu den Schmuckstücken der Autokollektion. Auf dem Parkplatz dürften sich außerdem auch dieses Mal wieder jede Menge Toyota-Fans mit ihren Fahrzeugen versammeln.



Aktuelle Informationen und Nachrichten über die Toyota Collection und die kommenden Public Openings gibt es auf facebook.com/ToyotaCollectionDeutschland/ und auf www.toyota-collection.de. Auf der Website ist auch die Anmeldung zum kostenlosen Newsletter möglich. (aum)