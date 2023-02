Comeback bei Kawasaki

Kawasaki will sich in Zukunft in Deutschland wieder breiter aufstellen. So gibt es in diesem Jahr das Comeback von ATV- und Mule-Modellen. Erstes Modell ist das Quad Brute Force 750 4x4i EPS mit zuschaltbarem Allradantrieb und 51 PS (38 kW), während das Angebot bei den Mules vier Fahrzeuge umfasst. Ab Sommer sollen dann auch die Jetskis ins Programm zurückkehren. Acht Modelle vom Steher SX-R bis zum Topmodell Ultra 310 LX stehen zur Wahl. (aum)