Nicht überall ist Diesel günstiger als Benzin

Nach über acht Monaten ist Diesel wieder günstiger als Benzin – aber nicht überall. Nach Marktbeobachtungen des ADAC entziehen sich drei der 16 Bundesländer dem allgemeinen Trend: das Saarland, Baden-Württemberg und Bayern. Bayern führt mit einer Preisdifferenz von vier Cent gegenüber E10 deutlich. Auch generell liegt hier das Preisniveau für Diesel im Vergleich zu den anderen Bundesländern am höchsten. Für einen Liter müssen Autofahrer im südlichen Bundesland aktuell 1,788 Euro bezahlen.

Ebenfalls teuer, aber immer noch günstiger als Super ist Diesel in Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Rheinland-Pfalz kostet der Selbstzünder-Kraftstoff mit im Schnitt 1,714 Euro pro Liter am wenigsten. Das sind siebeneinhalb Cent weniger als in Bayern. Und auch in Bremen (1,715 Euro) und dem Saarland (1,718 Euro) tanken Dieselfahrer günstig.



Super E10 ist, wie schon im Vormonatsvergleich im Saarland mit 1,704 Euro je Liter am preiswertesten. Mit deutlichem Abstand folgen Rheinland-Pfalz mit 1,728 Euro und Baden-Württemberg mit 1,738 Euro. Deutlich mehr müssen Autofahrer in Schleswig-Holstein bezahlen. Dort werden 1,796 Euro pro Liter und damit über neun Cent mehr fällig. (aum)