Der Motorradzubehörhersteller Touratech baut am Sitz in Niedereschach eine neue Fertigungslinie auf. An ihr wird künftig eine Reihe von Premiumzubehör für eine bekannte Motorradmnarke hergestellt. Damit schafft der Hersteller von Motorradzubehör auch 35 neue Arbeitsplätze. Dafür werden noch Mitarbeiter im im Zwei-Schicht-Betrieb gesucht. (aum)