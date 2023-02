Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

In der vergangenen Woche galt der überwiegende Teil der Aufmerksamkeit mal weniger dem Grundsätzlichen. Nur das Protestschreiben der Ministerpräsidenten der Auto-Länder an den Bundeskanzler fand den Weg in die Top Ten. Doch die schärfere Abgasvorschrift Euro 7 wird uns noch intensiv beschäftigen. Denn die Diskussion darum zeigt, welche Rolle die politischen Gruppierungen der Mobilität der Bürger einzuräumen gedenken. Man achte auf die feinen Unterschiede!

Die Top Ten der 364.799 abgerufenen Textdateien in dieser Woche:



1. Praxistest Mazda CX-60: Mehr bot bislang noch kein Modell der Marke

2. BYD bringt seine Träume nach Europa

3. Auto-Länder protestieren gegen Verschärfung der Abgasnorm

4. Erstes fahrerlose Auto fährt ferngesteuert auf Europas Straßen

5. Fahrbericht Royal Enfield Super Meteor 650: Cruiser mit großen Ambitionen

6. Lexus Design Award: Vier ungewöhnliche Ideen

7. GSe steht bei Opel für Fahrspaß mit Elektromobilität

8. En miniature: Bei Playmobil fährt die Ente vor

9. Ford kehrt in die Formel 1 zurück

10. Vorstellung Mercedes-Benz e-Sprinter: Mehr Auslauf fürs Paradepackpferd



247.401 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von den Medien der Autoren-Union Mobilität an die Lesern und die Abnehmern in den Medien als Downloads ausgeliefert. Bei den Fotos und den Videos landeten die Aufnahmen von der Erprobung des neuen Porsche Cayenne auf Rang 1. (aum)