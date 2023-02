Im Bücherregal: Der Kanzler und alle anderen Autos der Achtziger

Kennen Sie den Kanzler? Nein, nicht den Bundeskanzler, sondern das vom ehemaligen Ford-Designer Ernest Kanzler im neo-Klssik-Stil gebaute Coupé mit Technik aus dem Mercury Cougar. Es ist nicht der einzige Exot, den Roger Gloor in seinem Buch über die Autos Achtziger aufführt. Im Gegenteil: Sein Buch erhebt schon im Titel einen hehren Anspruch. 231 Pkw-Marken aus 40 Ländern verspricht „Alle Autos der 80er Jahre“. Dazu gehören etwa auch der Umm aus Portugal, der italienische Rayton Fissore und ... und ... und ....

Dabei steckt inhaltlich weit mehr als nur eine schnöde Auflisten in dem Kompendium. Seitenweise widmet sich der bekannte Automobiljournalist den großen Autoherstellern. Selbst Marken wie Midas kommen auf eine eng bedruckte Zwei-Drittel-Seite. Nicht nur eingefleischte Hobby-Automobilkenner stoßen hier auf einen wahren Schatz. Auf den letzten 25 der 560 (!) Seiten finden sich dann sogar noch 384 „Mitstreiter“ von Arden über den mittlerweile fast vergessenen Elektro-Dreiradpionier Mini-El bis Zagato.



Die Achtiger sind nicht zuletzt das eckige Jahrzehnt von Audi bis Volvo – und eine Epoche, in der die Japaner auf die Überholspur wechselten und die Koreaner die ersten Schritte machten und noch niemand von China sprach. Es sind die Jahre, in denen ABS, Airbag und Navi die automobile Bühne betraten, die beheizbare Frontscheibe und der Kat ins Auto einzogen, der Diesel seinen Siegeszug antrat, es erstmals ein Head-up-Display gab und die Bremsbeläge asbestfrei wurden. Und es sind Jahre, in denen inzwischen untergangene Marken wie Rover und Saab noch in aller Munde waren. Die 20-seitige Einleitung mit einem Einblick in die damals wichtigsten Märkte garniert Gloor mit interessanten Cockpit-Fotos.



Für Automobilnarren – ob privat oder professionell – ist auch dieses Mal wieder ein beeindruckendes Standardwerk herausgekommen. Wie schon in den Vorgängern über die Jahrzehnte von 1950 bis 1970.



„Alle Autos der 80er Jahre – 231 PKW-Marken aus 40 Ländern“ von Roger Gloor ist im Motorbuch-Verlag Stuttgart erschienen. Das Buch hat 560 Seiten und rund 1300 Abbildungen. Es kostet 34,90 Euro. (Jens Riedel/cen)