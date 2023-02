Vorschau: Fast voll unter Strom

Die nächste Woche steht wieder einmal vor allem unter Strom. Walther Wuttke stellt zwei Hybrid-Neuheiten vor: Der Corolla bekommt die nächste Generation des Antriebssystems von Vorreiter Toyota, und mit dem Jogger steigt nun auch Dacia in die Technik ein. Die Rumänen packen gleich zwei Elektromotoren zum 1,6-Liter-Benziner ins Auto.

„e-4orce“ nennt Nissan sein exklusiv für die elektrifizierten Antriebe entwickeltes Allradsystem, das Frank Wald in den Pyrenäen kennenlernt. Als Testkandidaten stehen auf der höchstgelegenen dauerhaften Schneerennstrecke der Welt der vollelektrische Ariya und der elektrifizierte X-Trail bereit. Michael Kirchberger stellt zwei Studien vor. Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen zeigt konkrete Strategien zur Erreichung der Emissionsziele im Nutzfahrzeugsektor auf. Welcher Brummi fährt wie am effizientesten? Und die GSR Unternehmensberatung und die Marktforscher von Mii OS haben rund 1500 Verbraucher gefragt, ob Inflation und Energiekrise ihr Mobilitätsverhalten verändert haben?



Unterwegs mit einem Polestar 2 war unser Autor Hans-Robert Richarz im höchst gelegenen Dorf Deutschlands und notierte, wie sich das batteriebetriebene Auto auf Langstrecke, bei hohem Schnee und tiefen Temperaturen bewährte. Jens Riedel stellt den MG 5 im Praxistest vor. Immerhin nimmt der chinesische Hersteller mit dem traditinsreichen britischen Namen für sich in Anspruch, mit diesem Modell den weltweit ersten E-Kombi anzubieten.



Bei soviel Elektromobiliät und Theorie darf auch ein Vertreter des klassischen Benzinantriebs nicht fehlen. Guido Borck erlebte in unserem weiteren Praxistest mit dem Hyundai i30 N einen lustvollen Dynamiker. Schließlich wird die Fastback-Limousine von einem aufgeladenen 2,0-Liter-Motor befeuert, der es dank Performance-Paket auf stramme 280 PS bringt. Und wie steht es um die Alltagsqualitäten?



