Strom und Starthilfe für die Motorradtour

Gleich drei Funktionen bringt der Procharger Startbooster mit, den Louis in sein Sortiment aufgenommen hat. Wie der Name schon sagt, hilft er schwächelnden Starterbatterien auf die Sprünge. Für solche Notfälle stellt das Gerät 500 Ampere Start- und 1000 A Spitzenstrom zur Verfügung. Die Kapazität beträgt 10.000 mAh. Zudem lässt sich der Procharger Startbooster unterwegs auch als Powerbank fürs Smartphone, Headset, Navi oder die Kamera nutzen. Er verfügt noch über eine Taschenlampe, die bei Nacht in verlassenen Gegenden auch hilft, die Batteriepole nicht zu verwechseln.

Zum Lieferumfang gehören ein USB-Ladekabel mit drei Adaptern, das Starthilfekabel mit Polklemmen, ein Ladegerät für 12V-Bordsteckdosen und eine Tasche. Das Powerpack für die Tour kostet bei Louis 99,99 Euro. Der auf dem Gehäuse aufgedruckte Pkw weist den Procharger auch als geeignete Starthilfe fürs Auto aus. (aum)