Matter Auftritt des Dacia Duster

Dacia bringt den Duster als strenglimitierte „Mat Edition“. Für Deutschland sind lediglich 225 Exemplare des Sondermodells vorgesehen. Es basiert auf der Ausstattung Journey und bietet zusätzlich eine Multiview-Kamera, Sitzheizung vorne und ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem. Auffälligstes Merkmal ist die teilweise von Hand aufgetragene Karosserielackierung in mattem „Kometen-Grau“. Dazu gesellen sich schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder, Außenspiegelgehäuse in Glanz-Schwarz mit einem orangen Band, eine ebenfalls in Glanz-Schwarz lackierte Haifischantenne und eine graue Dachreling.

Angetrieben wird der Duster Mat Edition vom 150 PS (110 kW) starken 1,4-Liter-Turbobenziner mit sechsstufigem Doppelkupplungsgetriebe. Das Sondermodell ist zum Preis von 26.400 Euro (zzgl. Überführungskosten) erhältlich – inklusive vier Jahren Wartung und Garantie. (aum)