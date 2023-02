Umstrukturierung im Gewerbekundenbereich von Ford

Sebastian Simons (55) ist neuer Leiter Flottenmarketing und Verkauf bei Ford im Gewerbekunden- und Remarketing-geschäft. Er folgt auf Wilhelm Buchmüller, der künftig die Verkaufsplanung des Unternehmens leitet. Beide teilen sich damit den bisherigen Aufgabenbereich von Kerstin Glanzmann-Schaar, die als Direktorin Flottengeschäft Ende 2022 in den Ruhestand gegangen ist und deren Stelle nicht neu besetzt wird.

Sebastian Simons startete seine Karriere im Unternehmen 1996 als Trainee bei der Ford-Bank. Er arbeitete dort zehn Jahre, unter anderem im Fleet-Management-Service-Bereich als Projektleiter und Key Account Manager sowie als Leiter Kreditgeschäft. Anschließend wechselte er zur Ford-Werke GmbH in den Bereich Dealer Operations in mehrere Positionen, um danach bei Ford Europa als Manager das Fleet Marketing sowie den Bereich Retail Distribution zu verantworten. Zuletzt leitete der Bankkaufmann und studierte Betriebswirtschaftler das Rental- und Remarketinggeschäft von Ford in Deutschland.



Simons berichtet nun an Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für die DACH-Märkte. Sie leitet somit zusätzlich zum Nutzfahrzeuggeschäft auch das Gewerbekunden- und Remarketinggeschäft in diesen drei Märkten und übernimmt damit den ehemaligen Zuständigkeitsbereich von Kerstin Glanzmann-Schaar. Wilhelm Buchmüller berichtet in seiner neuen Funktion als Manager Verkaufsplanung an Dr. Christian Weingärtner, Geschäftsführender Direktor für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie Geschäftsführer Marketing und Sales der Ford-Werke GmbH. (aum)