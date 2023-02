Vorschau: Schottland, Spanien, Stromer und Submarke

Mit etwas Verspätung kommt er nun auf den Markt: der Ineos Grenadier. Jens Meiners ist den purististischen Offroader im Stil des alten Land Rover Defender in Schottland gefahren und stellt ihn näher vor. Mercedes rollt derweil die Elektrifizierung seiner Modellpalette auch bei den Nutzfahrzeugen weiter aus. Doch ausgerechnet der Sprinter als Paradepackpferd im schwäbischen Stall musste sich als Vollelektriker hier bislang auf maximal 158 WLTP-Kilometer beschränken. Mit der Neuauflage des e-Sprinter wird sich das jetzt ändern. Und nicht nur das, hat Frank Wald bei einem Preview erfahren.

Hyundai ist nicht nur die stärkste asiatische und drittstärkste Importmarke überhaupt auf dem deutschen Markt. Bei den Elektromodellen sind die Koreaner nach Tesla und VW die Nummer drei – noch vor Opel, Audi, Mercedes oder BMW. Der deutsche Geschäftsführer Jürgen Keller zieht Bilanz und gibt einen Ausblick auf kommenden Modelle und Konzepte.



Apropos Opel: Die Rüsselsheimer verorten ihre neuen PHEV-Topmodelle als neue Submarke GSe: Peter Seitz, Opel Produkt Marketing erklärt die Strategie dahinter, denn mehr Leistung gibt es bislang noch nicht.



Ist die aktuelle Bulli-Generation wirklich noch Bulli? Der Dauerbrenner aus Hannover kommt als T7 Multivan weder als geschlossener Transporter noch als Campingbus auf die Straßen. Unser Praxistest geht der Frage nach: Was kann die Hybridversion des Sechssitzers? Großes Auto und großer Durst: Der vollelektrische Subaru Solterra musste in unserem weiteren Praxistest recht häufig an die Ladesäule.



Unser Caravan-Redakteur Michael Kirchberger ist mit dem Wohnmobil nach Katalonien gefahren. Für ihn zählt die Region zwischen Pyrenäen und Costa Brava zu den schönsten Provinzen Spaniens. (aum)

Darüber hinaus halten wir Sie sieben Tage die Woche über allerlei Neuigkeiten rund um Auto, Motorrad und Mobilität tagesaktuell auf dem Laufenden. (aum)