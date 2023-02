Die großen Öl- und Gaskonzerne schreiben Rekordgewinne. „Handelsblatt online“ berichtet heute, die US-Unternehmen Exxon Mobil und Chevron haben 2022 zusammen 91,1 Milliarden Dollar verdient. Das ist mehr als der Vorjahresgewinn aller größten amerikanischen und europäischen Ölkonzerne zusammen. Insgesamt könnten sich die Profite der Ölmultis im laufenden Jahr auf 200 Milliarden Euro summieren.

Die Öl- und Gaskonzerne profitieren von den sprunghaft gestiegenen Energiepreisen, die vor allem durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine in die Höhe getrieben wurden. Den Boom hält die Redaktion allerdings für trügerisch. So rechnet BP in seinem aktuellen Energy Outlook damit, dass die globale Ölnachfrage schon 2035 bis zu sechs Prozent niedriger sein wird als heute. (aum)