TÜV Nord mit neuer Markenausrichtung

Mit neuem Logo und Design geht der TÜV Nord in den Markt: Eine klare Wortmarke ersetzt ab heute das Logo mit dem Halbkreis. Das neue TÜV Nord-Logo wird zunächst an allen digitalen Kontaktpunkten zum Einsatz kommen und langfristig auch physisch an allen 200 Fahrzeug-Prüfstationen, in Aufzügen sowie auf aktuellen Zertifikaten und Weiterbildungsnachweisen erscheinen. Mit der Überarbeitung aller Marken will der Dienstleistungskonzern ein einheitliches Markenerlebnis über alle Tätigkeiten und Kontinente hinweg schaffen.

Die strategische, gestalterische und operative Umsetzung des größten Rebranding in der Unternehmensgeschichte hat das eigene Corporate Brand Management unter Sandra Hüsig in Zusammenarbeit mit der Agentur Total Design in Amsterdam durchgeführt. (aum)