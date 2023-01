Public Opening im Zeichen der Antriebsvielfalt

Toyota lädt am 4. Februar wieder zum ersten Samstag eines Monats zum Public Opening in seine Fahrzeugsammlung auf dem Gelände der Deutschland-Zentrale in Köln ein. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der Multi-Technologieansatz, den der japanische Hersteller auf seinem Weg in eine klimafreundliche Mobilität verfolgt. Neben Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen befasst sich Toyota auch mit alternativen Kraftstoffen für Benzin- und Diesel-Modelle. Dazu gibt es um 11 Uhr und um 12.30 Uhr jeweils einen Expertenvortrag. Direkt im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Schnittmodelle geben anschaulich Einblicke in technische Details.

Der Eintritt zum Technik-Tag, der wie gewohnt von 10 bis 14 Uhr stattfindet, ist frei. Unter dem Motto „Einsteigen erlaubt!“ können die 85 Ausstellungsstücke der Toyota Collection direkt begutachtet werden. (aum)