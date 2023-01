Peugeot legt Elektro-Fahrplan vor

Auch Peugeot drückt bei der Elektromobilität aufs Tempo. Ab diesem Jahr wird es in jeder Baureihe mindestens ein elektrifiziertes Modell geben. 2025 sollen ausschließlich elektrifizierte Fahrzeuge angeboten werden, und zum Ende des Jahrzehnts werden alle neuen Peugeot in Europa rein elektrisch fahren. Der Peugeot e-308 wird einen stärkeren Elektromotor mit 115 kW (156 PS) statt der bisher im Stellantis-Konzern üblichen 100 kW bekommen. Zudem werden in den kommenden zwei Jahren der e-408, der e-3008 und der e-5008 eingeführt.

Für den auf einer neuen Plattform basierenden e-3008 kündigt Peugeot Reichweiten von bis zu 700 Kilometern an. Er soll noch in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden. Zudem werden die aktuellen Volumenbaureihen im Laufe des Jahres um Modelle mit 48-Volt-Hybridsystem und 21-kW-Elektromotor ergänzt. (aum)