Jaguar Land Rover mit neuen Finanzdienstleistungen

Jaguar Land Rover hat im Rahmen einer Partnerschaft mit der französischen BNP Paribas, eine der führenden Banken in Europa, in neun Märkten neue Finanzdienstleistungen für Mobilität eingeführt. Das Angebot soll alle Aspekte der Finanzierung rund um das Thema Mobilität berücksichtigen und ein voll umfängliches Kundenerlebnis von der Website bis zum Showroom bermöglichen. Es richtet sich sowohl an Kunden als auch an Händler und erstreckt sich von Finanzierungslösungen über Versicherungen und Dienstleistungen bis hin zur Großhandelsfinanzierung.

Das Angebot für Endkunden umfasst traditionelle Kredite, Mietkauf, Langfristmiete, eine „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Option sowie verschiedene Versicherungen und Dienstleistungsprodukte. Erste Märkte sind Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und Portugal. (aum)