Vorschau: Wir drücken auf die Tube

Wir drücken nächste Woche mit einigen neuen sportlichen Modellen auf die Tube. Opel lädt zur Ausfahrt mit den ersten drei Vertretern seiner neuen Submarke GSe ein. Das Kürzel steht für „Grand Sport electric“ und stellt die Topmodelle der jeweiligen Baureihen dar. Astra GSe und Astra Tourer GSe werden von einem Plug-in-Hybrid mit 225 PS angetrieben, beim Grandland GSe sorgt ein zweiter E-Motor für 300 PS Systemleistung.

Probleme mit überflüssigen Pfunden konnte man dem Alpine A110 noch nie nachsagen. Trotzdem legt die Sportwagenabteilung von Renault mit dem A110 R noch einen drauf. Dank Kohlefaser wiegt das neue Topmodell nochmals weniger als ohnehin schon, zudem soll ein überarbeitetes Aero-Kit die Performance maßgeblich steigern. Guido Borck hat mit der flachen Flunder bereits ein paar Runden gedreht. Audi stellt mit dem Activesphere Concept eine weitere elektrisches Studie vor. Wir konnten das Crossover-Coupé bereits in Augenschein nehmen.



Um den Traum vom Bau des eigenen Sportwagens geht es im Volkswagen-Group-Forum in Berlin. Dort wird die Ausstellung „Driven by Dreams – 75 Jahre Porsche Sportwagen“ eröffnet. Dabei soll auch eine laut Einladung „visonäre“ Designstudie enthüllt werden. Wir blicken dabei auch auf die Anfänge des Sportwagenherstellers zurück. Das Goslar Institut für verbrauchergerechtes Versichern stellt derweil weitere Ergebnisse seiner Studie „Big Data in der Mobilität“ vor und diskutiert sie mit Experten.



Michael Kirchberger stellt im Praxistest den Mercedes-Benz GLC 300 vor, der mit milden Hybridantrieb den Durst des Turbobenziners trotz zwei Tonnen Lebendgewicht in Zaum halten soll.



Außerdem finden Sie bei uns wie gewohnt die ganze Woche über tagesaktuelle Meldungen rund um Auto und Motorrad sowie aus vielen anderen Bereichen der Mobilität. (aum)