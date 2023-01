Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Die persönliche Freiheit im Umgang mit der Mobilität bestimmt auch in der vergangenen Woche die Top Ten mit einer starken Betonung auf mobile Freizeitgestaltung und Lebensführung: drei Berichte von der Caravan- und Tourismusmesse CMT in Stuttgart und noch einige mehr im Verlauf des Rankings. In dieser Welt, in der uns fast täglich neue Grenzen aufgezeigt werden sollen, gibt es eben immer noch Auswege – zum Beispiel Reisemobile und klimaneutrale Kraftstoffe.

Von der 556.110 Text-Abrufen waren dies die Top Ten der Woche:



1. CMT 2023: Knaus führt neue Reisemobil-Klasse CUV ein

2. Brüssel 2023: Der Wankel meldet sich zurück

3. Praxistest Opel Astra Sports Tourer: Immer rein damit

4. CMT 2023: Steigende Preise und lange Lieferzeiten schrecken Camper nicht

5. CMT 2023: Drei neue Sunlight auf Ford-Basis

6. Fahrbericht Toyota bZ4X AWD: Schneemobil-Stromer

7. Es kann losgehen: Klima-Sprit vor der Einführung

8. Fahrbericht Ora Funky Cat: Smart und sicher

9. Der Jaguar I-Pace macht vorne dicht

10. Der AvD fordert eine nationale Strategie für synthetische Kraftstoffe



398.296 Foto- und Videodateien wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server an unser Leser und die Kollegen in den Medien zur Weiterverbreitung als Downloads ausgeliefert. Das Foto der Woche zeigt den

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, das Video der Woche den Opel Crossland X im Euro-NCAP-Crashtest. (aum)