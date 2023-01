Sieben Kerzen leuchten bei Harley-Davidson auf der Geburtstagstorte

Harley-Davidson läutet das Jahr seines 120. Geburtstags mit sieben Anniversary-Modellen ein, von denen insgesamt 11.800 Einheiten produziert werden. On Top steht die CVO Road Glide Limited Anniversary mit einer der aufwändigsten Lackierungen, die die Marke je angeboten hat. Auf einen schwarzen Basislack werden Schichten in Heirloom Red aufgebracht und mit leuchtend roten Pinstripes sowie von Hand aufgetragenen goldfarbenen Ornamenten verziert. Dezent in die lackierten Flächen eingearbeitet sind Kopf und Flügel eines aufsteigenden Adlers. Das goldfarbene Tankmedaillon zeigt einen Adler im Art-déco-Stil.

Zu den weiteren Merkmalen der Maschine, die 1500-mal gebaut wird, gehören mit goldfarbenen und roten Kontrastnähten versehene Sitzflächen aus Alcantara, goldfarbene Inserts am Motor sowie leuchtend rote Elemente an den Rocker Boxes und Stößelstangen-Covers. Jedes Exemplar trägt seine Seriennummer auf der Tankkonsole.



In ähnlichem Geburtstagsdress präsentieren sich die Anniversary-Ausgaben von Ultra Limited, Tri Glide Ultra, Street Glide, Road Glide, Fat Boy und Heritage Classic. Je nach Modell handelt es sich um Auflagen von 1100 bis 3000 Einheiten. Bei allen ist die Sonderlackierung von frühen Harley-Davidson-Motorrädern inspiriert. Hier bildet klassisches, glänzendes Heirloom Red bildet Basislack, der durch einen in Midnight Crimson gehaltenen Schattierungseffekt ergänzt und mit hellroten Pinstripes verziert ist. Das Markenlogo am Tank präsentiert ebenfalls einen Adler im Art-déco-Stil, die Sitze sind an den Flanken rot gefärbt und mit einem gestickten goldfarbenen Harley-Logo versehen, während der Antriebsstrang Inserts in Red Fade trägt. (aum)