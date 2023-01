Von Halberstadt in die ganze Welt

Daimler Truck wird in Halberstadt in Sachsen-Anhalt ein zentrales Lager für die weltweite Ersatzteilversorgung errichten. Der Baubeginn für das so genannte Global Parts Center ist noch für dieses Jahr geplant, die Inbetriebnahme soll rund drei Jahre später erfolgen.

Der Neubau im Industriepark Ost von Halberstadt wird in einer ersten Ausbaustufe über eine bebaute Bruttogrundfläche von rund 270.000 Quadratmetern mit rund 260.000 Quadratmetern Logistikfläche verfügen. Dabei entstehen bis zu 450 Arbeitsplätze vor Ort, später werden es bis zu 600 sein. Aus dem neuen Logistikstandort werden bis zu 300.000 verschiedene Artikel – von der Schraube bis zum fertigen Lkw-Fahrerhaus – an knapp 3000 Fahrzeughändler in über 170 Länder der Welt geliefert werden. Der neue Standort bedient in einem dreistufigen Prozess rund 20 regionale Logistikzentren weltweit – etwa in verschiedenen europäischen Ländern, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien oder China – die wiederum die regionalen Händler mit den Teilen versorgen.



Der Ersatzteillager im Harz wird als CO2-neutrale Betrieb geplant. Das Energiekonzept verzichtet komplett auf fossile Energieträger. Die Beheizung des Standortes erfolgt mit elektrischen Wärmepumpen, die die Wärme über Bodenheizungssysteme in das Gebäude bringen. Auf den Dächern sollen großflächige Photovoltaikanlagen pro Jahr bis zu 13 Millionen kWh Elektroenergie erzeugen. Das ist mehr, als am Standort verbraucht werden wird. Die überschüssige Energie aus dem Global Parts Center wird anderen Daimler-Truck-Standorten in Deutschland zur Verfügung gestellt. Die Dächer der Nebengebäude werden begrünt. Ergänzend sind für die Belegschaft Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes geplant. Auch für die Lkw der Lieferanten mit elektrifizierten Antrieben werden entsprechende Lademöglichkeiten geschaffen. (aum)