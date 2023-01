Der Formel-1-Look hat seinen Preis

Mercedes-AMG bietet den SL 63 4-Matic+ als exklusives Sondermodell im Look des Formel-1-Rennwagens W13 an. Der Farbverlauf von Hightechsilber metallic nach Obsidianschwarz metallic ist vom Vorbild aus dem Motorsport inspiriert. Gleiches gilt für das Star Pattern an den Fahrzeugflanken und die Petronas‑farbenen Kontraste an Frontschürze, Seitenschwellerverkleidungen und Heckdiffusor. Hinzu kommen schwarz matt lackierte Schmiederäder mit Felgenhörnern im Petronas-Farbton.

Der Mercedes-AMG SL 63 4-Matic+ „Motorsport Collectors Edition“ verfügt serienmäßig über das Aerodynamik- und die beiden Night-Pakete. Jeder Käufer erhält neben weiteren exklusiven Fahrzeugdetails auch ein maßgeschneidertes Indoor-Car-Cover. Die Sonderserie ist auf 100 Exemplare limitiert. Das hat seinen Preis. Der Aufschlag gegenüber der Standardausführung beträgt stolze 77.000 Euro – macht unterm Strich rund 264.000 Euro. (aum)