Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Es blieb merkwürdig ruhig nach dem Auto-Gipfel im Kanzleramt. Laut war nur die Empörung der Nichteingeladenen. Kein lokaler Fußballverein durfte seine Meinung einbringen, auch keine Kirche, kein Kleingärtnerverein, keine Öko-Lobby. Nicht einmal die Straßenbahn- und Busfahrer oder die Lastenfahrrad-Branche durften sagen, wie sie das Auto als Quelle allen Übels aus der Welt schaffen wollen. Aber immerhin warteten vor dem Kanzleramt viele Mikrofone und Kameras, die gern die komplette Empörung transportieren. Oder lag das geringe Echo an Lützerath, wo die besseren Bilder von sinnfreien Aktionen locken?

Das waren die Top Ten der 358.538 abgerufenen Texte der Woche:



1. Der Uhlenhaut wurde zur Mona Lisa des Automobils

2. CES 2023: Peugeot Inception Concept gibt Ausblick auf eine neue Ära

3. CES 2023: Mehrere Tausend autonome Shuttles für die USA

4. Autonomes Fahren macht’s möglich: Null- statt Neun-Euro-Ticket

5. Gastkommentar: Zwang zur Transformation?

6. Markenportrait Mitsubishi: Mit der Allianz auf zu neuen Ufern

7. Vier Motoren und 1100 PS für 140.000 Euro?

8. CES 2023: Die Revolution von RAM

9. So war die CES 2023

10. Dakar 2023: Toyota und Husqvarna vorn



421.498 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und die Medien aus, die unser Material verwenden. Wir zählen in der Tat nur die echten Downloads. Die Klicks zum Abspielen eines Videos oder zum Anschauen eines Bildes erfasst unser System nicht. Die Zahl der Klick dürfte also ein Vielfaches der Downloadzahl betragen.



Das Foto der Woche zeigt das Peugeot Inception Concept, das Video der Woche lief unter dem Titel „Opel - Hydrogen trifft Fußball“. (aum)