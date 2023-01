Zwei Opel Vivaro-e Hydrogen als Servicefahrzeuge im Einsatz

Im Beisein von Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing wurde heute in Berlin eine der leistungsfähigsten Wasserstoff-Stationen in Europa eröffnet. Opel nahm das Ereignis zum Anlass, zwei Vivaro-e Hydrogen an den Betreiber H2 Mobility zu übergeben. Er wird die Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge deutschlandweit als Servicemobile einsetzen. Als Zeichen der guten Zusammenarbeit und der Zukunft von Wasserstoff werden die Vivaro-e Hydrogen die Farben beider Unternehmen tragen. (aum)