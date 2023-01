Euro NCAP: Das sind die sichersten Autos

Euro NCAP hat heute die sichersten Fahrzeuge ihrer Klasse im vergangenen Jahr bekanntgegeben. 2022 haben so viele Autos wie noch nie die Crashtests der Verbrauchschutzorganisation durchlaufen. Zu den Klassensiegern gehören erstmals auch zwei chinesische Modelle sowie zwei Fahrzeuge von Tesla.

In der Kompaktklasse ging der Ora Funky Cat als Sieger hervor. Der Hyundai Ioniq 6 meisterte in der Mittelklasse das Testprozedere am besten, während bei den SUV der Wey Coffee 01 und bei den kompakten SUV Teslas Model Y das Rennen machten. In der Oberklasse wurde der Tesla Model S zum Klassensieger ernannt. Zugleich war er das sicherste Elektroauto, die NCAP seit 2021 nochmals extra aufführt. (aum)



*

Das tut weh. Die sichersten Autos kommen aus Korea, China und den USA, fand das European New Car Assessment Program bei seinen Testprogramm 2022. Wer hat da etwas falsch gemacht - die Tester oder die deutschen und europäischen Automobilherstellertsr? (Peter Schwerdtmann)