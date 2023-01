Lars Bialkowski übernimmt Stellantis Deutschland

Lars Bialkowski wird mit sofortiger Wirkung die Leitung des Deutschland-Geschäfts von Stellantis übernehmen und damit die Geschäftsentwicklung für die Marken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot auf dem deutschen Markt verantworten. Er folgt in dieser Funktion auf Amaury de Bourmont, der in eine neue strategische Rolle innerhalb von Stellantis wechseln wird.

Bialkowski wird in seiner neuen Funktion an Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer von Stellantis für die Region Enlarged Europe berichten.



Andreas Marx (51) wird ab sofort Geschäftsführer von Stellantis &You in Deutschland. Marx, der zuletzt als Brand Country Director die Marke Opel in Deutschland verantwortete, berichtet an Anne Abboud, Senior Vice President Stellantis &You, Sales and Services und wird Mitglied des Management Committees der Stellantis-eigenen Niederlassungsgesellschaft.



Über die Nachfolge von Andreas Marx als Brand Country Director für Opel in Deutschland wird später separat informiert. Das Deutschland-Geschäft wird bis zur Neubesetzung der Position interimistisch von Lars Bialkowski verantwortet. (aum)