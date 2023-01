VW ID 3 im Dezember erfolgreichster Kompakter

Im Dezember 2022 gab es in vier Segmenten einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells. In der Kompaktklasse war der VW ID 3 das meist zugelassene Modell, in der Oberen Mittelklasse der BMW 5er. Bei den SUVs dominierte der Tesla Model Y, bei den Sportwagen der Ford Mustang. Bei den Elektrofahrzeugen (BEV) stand der Tesla Model 3 erneut an erster Stelle, bei den Plug-in-Hybriden Ford Kuga.

Die hohen Anteile für BEV werten Experten als Einmaleffekt für den Dezember. Weil ab Januar keine (Plug-in) oder weniger (BEV) Zuschüsse für Elektroautos gewährt werden, könne der BEV-Anteil wieder zurückgehen.



Der Toyota Mirai wies bei Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb wieder die meisten Neuzulassungen auf. Das zulassungsstärkste Modell der Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in) war der Toyota Yaris. Bei den Voll-Hybride lag wie im Vormonat der Toyota Yaris vorn, bei den Fahrzeugen mit der Kraftstoffart Gas der Dacia Sandero angeführt. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen registriert. (aum)