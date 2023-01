Dakar 2023: Toyota und Husqvarna vorn

Nach knapp der Hälfte der insgesamt 13 Etappen der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien liegen Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel mit dem Toyota GR DKR Hilux in Führung. Zweitplatzierte sind die Teamkollegen Hank Lategan und Brett Cummings. Bestes Audi-Team sind Mattias Ekström und Emil Bergkvist auf Rang 5. Die Motorradwertung führt Skyler Howes auf Husqvarna an, der heute Zweiter wurde. Aktueller Spitzenreiter bei den Trucks ist Martin Vandenbrink im Iveco Powerstar.

Alexandre Giroud auf Yamaha Raptor blieb auch nach der heutigen sechsten Etappe Spitzenreiter in Quad-Klasse, während bei den Side-by-Side-Vehicles Rodrigo Luppi de Oliveira und Mikel Justu im Can-Am Maverick XRS Turbo vorn liegen. (aum)