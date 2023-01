Die Bahn schafft 9000 neue Jobs

Die Deutsche Bahn setzt weiter auf eine Aufstockung des Personals und schafft in diesem Jahr rund 9000 neue Arbeitsplätze. Im vergangen Jahr waren es rund 5000. Außerdem müssen an die 14.000 Stellen neu besetzt werden. Angesichts des aktuellen Fachkräftemangels wird das Unternehmen ab Montag mit einer groß angelegten Kampagne im Internet und im Fernsehen sowie auf Plakaten um neue Mitarbeiter und Auszubildende werben. Die Zahl der Ausbildungsplätze, inklusive Dualem Studium, ist mit 5500 so hoch wie noch nie. (aum)