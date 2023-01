Neues Lenk- und Fahrgefühl für etwas über 100 Euro

Der Frühling naht und mancher Motorradfahrer hübscht seine Maschine über den Winter auf. Ein neues Lenk- und Fahrgefühl für kaum mehr als 100 Euro oder 150 Euro verspricht Zubehörmulti Louis mit Produkten von Saito. Neu im Sortiment ist der 76 Zentimeter breite Alu-Lenker für Naked- und Retrobikes mit 22 Millimeter Standardklemmung. Er kostet 34,99 Euro.

Dazu passend gibt es die sechsfach in der Griffweite einstellbaren Hebel für Bremse und Kupplung, die für viele Motorradmodelle erhältlich sind. Louis bietet sie derzeit 20 Euro pro Stück günstiger an. Sie kosten derzeit 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Wer noch mehr Hand an den Lenker anlegen möchte, findet auch noch Lenkerendenspiegel von Saito. Sie sind aktuell mit 24,99 Euro pro Stück ebenfalls zum Sonderpreis erhältlich. (aum)