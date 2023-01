Essenz 2022: Schönheiten auf Herz und Nieren prüfen

Kaum jemand sucht beim Autohändler den schnellen Flirt, fast alle Käufer wollen sich für lange Zeit binden. Da ist es sinnvoll zu wissen, ob sich zur Schönheit und den inneren Werten irgendwelche Besonderheiten oder Macken hinzugesellen. Es gibt Fachleute, die das Risiko gern auf sich nehmen. Sie prüfen viele neue Vehikel auf Herz und Nieren – die Autoren vom Auto-Medienportal, dem e-Medienportal und dem Premiumcontent-Portal Car-Editors.Net erleichtern ihren Lesern so die Wahl mit vielen Dutzend Praxistests pro Jahr.

Von den insgesamt 317.082 beim Auto-Medienportal im vergangenen Jahr abgerufenden Praxistests sind dies die Top 50:



1. Praxistest Audi Q5 Sportback 50 TFSI e Quattro: Angenehmer Begleiter

2. Praxistest Dacia Sandero TCe 100 Eco-G: Doppelt günstig

3. Praxistest Dacia Duster TCe 150: Flotter voran mit Abzügen in der B-Note

4. Praxistest Knaus Boxlife 630 ME: Siebenschläfer mit Ladehemmung

5. Praxistest Tesla Model Y: Apostel-Auto und Spiel-Modell

6. Praxistest Ford Kuga 2,5 l PHEV: Das Beste aus beiden Welten

7. Praxistest Peugeot 3008 Hybrid 225: Einer für fast alle

8. Praxistest Hyosung GV 125 S Aquila: Ausnahmeerscheinung

9. Praxistest Kia EV6: Erschwinglicher Langstrecken-Stromer

10. Praxistest VW Taigo 1.5 TSI DSG R-Line: Attraktive Alternative

11. Praxistest Seat Arona 1.5 TSI: Der beinharte Muntermacher

12. Praxistest Ford Tourneo Connect: Der Caddy aus Köln

13. Praxistest La Strada Nova M: Nicht nur optisch ein Genuss

14. Praxistest Cupra Leon 1.4 e-Hybrid: Sportlich Sprit sparen

15. Praxistest Cupra Formentor 2.0 TDI: Gelungene Synthese

16. Praxistest Genesis GV80 3.0D: Licht und Schatten

17. Praxistest Hyundai Ioniq 5: Mit dem Stromer auf Weltreise

18. Praxistest Land Rover Defender 90: Einer wie keiner

19. Praxistest Opel Insignia Grand Sport 1.5 D: Sparsam, komfortabel und sicher

20. Praxistest Kia Stinger GT: Der 270 km/h schnelle Geheimtipp

21. Praxistest Genesis G70: Heißer Herausforderer mit Herzschwäche

22. Praxistest Hyundai Kona N: Mini-SUV mit Sportabzeichen

23. Praxistest Opel Grandland DI: Sparsam unterwegs

24. Praxistest VW T-Roc Cabriolet: Offen gesagt einzigartig

25. Praxistest Ford Puma ST: Ein kleiner Geniestreich

26. Praxistest Opel Mokka 1.5 Diesel: Ein Hauch von Manta

27. Praxistest Genesis GV70: Premium ohne Aufpreis

28. Praxistest Hyundai Staria 2.2 CRDi: Captain Future in voller Montur

29. Praxistest Kia Ceed GT 7DCT: Den will man selbst schalten

30. Praxistest Honda HR-V: Heimlich-Stromer mit Kernkompetenzen

31. Praxistest Polestar 2: Ein Schwede aus China

32. Praxistest Audi Q5 Sportback 50 TDI: Diesel-Zugpferd im Coupé-Dress

33. Praxistest Skoda Fabia 1,5 TSI: Ein Wagen ohne Plagen

34. Praxistest Renault Megane E-Tech Plug-in 160: Entspanntes Cruisen

35. Praxistest Audi RS 5 Sportback: Sportcoupé mit Familienanschluss

36. Praxistest Opel Rocks-e: Don’t call me Baby

37. Praxistest Ford Mustang Mach 1: Dieser Hengst bleibt cool

38. Praxistest Audi RS 3: Versteckspiel mit offenen Karten

39. Praxistest Genesis G70 Shooting Brake: Gelungene Mischung

40. Praxistest Jaguar F-Type Cabrio P300: Frisch ins zehnte Jahr

41. Praxistest MG Marvel R AWD: Premium zum attraktiven Preis

42. Praxistest Brixton Crossfire 500 XC: Schön anzusehen und auch zu fahren

43. Praxistest Audi A5 Cabrio 40 TDI: Komfortabel und sparsam

44. Praxistest Opel Astra Hybrid 1,6T: Stotterbremse und Kurvenschiene

45. Praxistest Toyota Yaris Cross: Kleiner Abenteurer

46. Praxistest Seat Ibiza 1.5 TSI: Ohne großen Durst munter unterwegs

47. Praxistest Yamaha XSR 700 XTribute: Neo-Scrambler für Nostalgiker

48. Praxistest Audi R8 V10 Spyder: Rettet die Dinosaurier!

49. Praxistest Abarth 695 Esseesse: Klein – aber mit Hut

50. Praxistest Hymermobil B-ML T 780: Camping-Schloss mit App-Anschluss



Wer einen der Artikel noch einmal lesen möchte, findet ihn mit Hilfe der Volltextsuche in den Portalen der Autoren-Union Mobilität über die Eingabe der Modellbezeichnung in das Suchfeld. (aum)