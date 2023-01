Dakar 2023: Audi vor Toyota

Nach zwei Etappen führt Audi die Rallye Dakar an. Altmeister Carlos Sainz und sein Beifahrer Lucas Cruz im RS Q e-Tron hatten gestern im Ziel etwas mehr als zwei Minuten Vorsprung vor Nasser A-Attiyah und Mathieu Baumel im Toyota Hilux. Bei den Motorrädern lag der Amerikaner Mason Klein auf KTM vorne. An der Spitze der Lkw-Wertung standt Ales Loprais im Praga, während bei den Quads Alexandre Giroud auf Yamaha Raptor den ersten Platz belegte. Das legendäre Wüsten-Marathonrennen führt in den nächsten zwei Wochen über 5000 Kilometer durch Saudi-Arabien. (aum)