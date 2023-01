Die Top Ten zwischen den Tagen bei der Autoren-Union Mobilität

Die Zahl zeigt es: Zwischen den Tagen gab es offensichtlich einen großen Bedarf an Stoff zum Lesen und zum Veröffentlichen. Bemerkenswert auch der hohe Anteil von Fotos und Videos. Ein Blick in die Tiefen der Datenbank über die Top Ten hinaus, zeigt ein hohes Interesse an Fotos älterer Modelle und Ereignisse. Das passt zur hohen Zahl der Jahresrückblicke, viele geprägt von der Idee, die alten Zeiten als die guten darzustellen, in denen gutes Wetter noch nicht Klimawandel hieß.

Von den 405.501 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Praxistest Mercedes-Benz EQE: Alles andere als ein Schaumschläger

2. Statt Diesel: Mahle testet die Brennstoffzelle und Wasserstoff

3. Hintergrund: Das freut den Bergbau und wärmt das Klima

4. Im Bücherregal: Die besondere Art, über Autos zu schreiben

5. Rückblick mit Tiefgang

6. Saubere Luft im Lexus

7. CMT 2023: Essential Vans setzt auf junge Gebrauchte

8. Der Hyundai Staria macht Platz für zwei Personen mehr

9. Praxistest Mazda MX-5 G 2.0: Kann der Kult-Roadster auch Winter?

10. Den Ora Funky Cat gibt es ab 38.990 Euro



787.907 Foto- und Videodateien lieferte unser Server als Downloads an unsere Leser und die Redaktionen von Medien aus. Bei den Fotos schaffte es der Porsche 963 auf den ersten Platz, bei den Videos eines über die Triumph Street Triple RS. (aum)