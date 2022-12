CMT 2023: Essential Vans setzt auf junge Gebrauchte

Essential Vans, österreichischer Anbieter von Campingbausätzen für den Kastenwagenausbau, wird erstmals an der Stuttgarter Tourismus- und Freizeitmesse CMT (14.–22.1.2023) teilnehmen – und auch gleich noch ein neues Angebot vorstellen. Mit dem Essential Vans Essenture wird erstmals eine eigene Kleinserie vorgestellt. Basis für den kompletten Campingausbau ist der Mercedes-Benz Sprinter in den Längen 2 und 3. Im Sinne attraktiver Preise setzen die Österreicher dabei bevorzugt auf junge Gebrauchte. Am Konzept eines einfachen wie zweckmäßigen Ausbaus zur Erhaltung eines hohen Alltagnutzens sowie des Schienensystems auch an den Seitenwänden soll sich dabei nichts ändern. Nähere Details will Essential Vans dann in Stuttgart bekanntgeben. (aum)