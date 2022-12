Toyota investiert über 77 Millionen Euro in Polen und Großbritannien

Zur Fertigung seiner Hybridantriebe der fünften Generation investiert Toyota über 77 Millionen Euro in seine Werke in Polen und Großbritannien. Dazu werden sieben Produktionslinien in den beiden Werken modernisiert. Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) stellt Hybrid-Elektro-Getriebe sowie die Elektromotoren MG1 und MG2 her, die dann mit dem neuen 1,8-Liter-Benzinmotor, der bei Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) gebaut wird, zusammengeführt werden. Zum Einsatz kommt der Antriebsstrang erstmals im nächsten Jahr im neuen Corolla, der für den europäischen Markt in der Türkei produziert wird.

Das neue Hybridsystem verfügt über leichtere, kompaktere und leistungsstärkere Elektromotoren, die den E-Anteil beim Fahren erhöhen. Zudem wird mit 140 PS (103 kW) eine höhere Gesamtleistung erreicht. Der Hilfsmotor MG1 dient als Anlasser für den Benzinmotor, erzeugt Strom für den größeren Elektromotor MG2 und lädt die Batterie auf. (aum)