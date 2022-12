Dirk Große-Loheide übernimmt VW-Konzerneinkauf

Dirk Große-Loheide übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 bei Volkswagen den Konzerneinkauf und wird in die erweiterte Unternehmensleitung berufen. Er wird gleichzeitig Einkaufsvorstand für die Pkw-Kernmarke. Große-Loheide löst Murat Aksel, der Einkaufsvorstand von MAN Truck & Bus wird, ab. Er folgt auf Stefan Gramse, der bei Volkswagen eine noch nicht genannte Konzernfunktion übernehmen wird. Bei Audi wird das Vorstandsressort Beschaffung und IT zunächst kommissarisch von Große-Loheide weitergeführt, bis seine Nachfolge geregelt ist.

Dirk Große-Loheide hatte das Vorstandsressort Beschaffung bei Volkswagen Pkw bereits zwischen Oktober 2019 und April 2020 geführt, bevor er im April 2020 den Vorstandsposten bei Audi übernahm. Er startete seine Laufbahn bei VW in der Beschaffung für Maschinen im Jahr 1990 in Wolfsburg. 2007 übernahm er die Position des Vorstands für Beschaffung und Produktion bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. 2017 wechselte Große-Loheide als Vorstand für Beschaffung zu MAN und übernahm zugleich die Leitung der Beschaffung für die Vorgängergesellschaft der heutigen Traton Group. (aum)