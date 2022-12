Stauprognose: Freitag und Montag dürfte es besonders voll werden

In diesem Jahr dürfte das Verkehrsaufkommen zu den bevorstehenden Festtagen besonders hoch sein, da der Beginn der Winterferien in den meisten Bundesländern auf das Ende der Arbeitswoche fällt. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) rechnet damit, dass die Verkehrsdichte auf den Autobahnen bereits am Donnerstag erheblich dichter ausfallen wird als üblich und der Freitag den Höhepunkt der vorweihnachtlichen Reisewelle bilden wird. Auch am Montag, dem zweiten Weihnachtstag, dürfte es auf den Fenrstraßen besondres voll werden, insbesondere von Norden nach Süden Richtung Skigebiete.

Der AvD rechnet während des Weihnachtswochenendes jeweils in beiden Richtungen auf folgenden Autobahnabschnitten mit erhöhtem Staurisiko:

- A 1(zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Hamburg-Harburg, Vechta und Bramsche, Kreuz Kamen und Kreuz Dortmund/Unna sowie Burscheid und Kreuz Köln-West)

- A 2 (zw. Wunstorf Luthe und Bad Nenndorf)

- A 3 (zw. Kreuz Oberhausen und Kreuz Hilden, Leverkusen-Opladen und Rösrath, Kreuz Bonn/Siegburg und Siebengebirge, Würzburg-Kist und Würzburg-Randersacker, Erlangen West und Erlangen-Tennenlohe)

- A 4 (zw. Kreuz Köln-West und Dreieck Heumar, Bad Hersfeld und Friedewald, Schmölln und Glauchau Ost)

- A 5 (zw. Alsfeld-Ost und Grünberg, Karlsruhe-Nord und Ettlingen, Dreieck Weil am Rhein und Grenze zur Schweiz)

- A 6 (zw. St.-Ingbert-West und Saarbrücken-Gündingen, Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern-West, Schwetzingen/Hockenheim und Kreuz Walldorf, Heilbronn/Untereisesheim und Kreuz Weinsberg),

- A 7 (zw. Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld, Laatzen und Bockenem, Seesen/Harz und Göttingen-Nord, Kirchheimer und Hattenbacher Dreieck, Niederaula und Hünfeld/Schlitz, Fulda-Nord und Bad Brückenau-Volkers, Kreuz Schweinfurt-Werneck und Gramschatzer Wald, Nesselwang und Bundesgrenze)

- A8 (zw. Dreieck Karlsruhe und Karlsbad, Pforzheim-Nord und -Süd, Leonberg-West und Stuttgart-Flughafen/Messe, Gruibingen und Hohenstadt, Ulm-West und -Ost sowie im Bereich Irschenberg und zwischen Felden und Bad Reichenhall)

- A 9 (zw. Münchberg-Nord und Gefrees, Hormersdorf und Schaitach, Kreuz Nürnberg und Kreuz Nürnberg-Ost, Langenbruck und Dreieck Holledau)

- A 10 (zw. Mühlenbeck und Dreieck Barnim)

- A 23 (zw. Elmshorn und Dreieck Hamburg-Nordwest)

- A 27 (zw. Verden-Ost und Dreieck Walsrode)

- A 44 (zw. Zierenberg und Dreieck Kassel-Süd, Kreuz Dortmund/Unna und Kreuz Werl)

- A 45 (zw. Hagen-Süd und Lüdenscheid-Süd)

- A 46 (zw. Wuppertal-Barmen und Wuppertal Varresbeck, Sonnborner Kreuz und Haan-West)

- A 48 (zw. Höhr-Grenzhausen und Koblenz-Nord)

- A 52 (zw. Dreieck Essen-Ost und Essen-Haarzopf)

- A 57 (zw. Neuss-Hafen und Kreuz Köln-Nord)

- A 59 (zw. Dreieck Köln-Heumar und Dreieck Porz)

- A 61 (zw. Rheinböllen und Stromberg, Kreuz Speyer und Dreieck Hockenheim)

- A 65 (zw. Wörth-Dorschberg und Maximiliansau)

- A 66 (zw. Wiesbaden Erbenheim und Kreuz Schierstein)

- A 81 (zw. Pleidelsheim und Dreieck Leonberg, Kreuz Stuttgart und Herrenberg)

- A 100 (zw. Jakob-Kaiser-Platz und Tempelhofer Damm)

- A 555 (zw. Godorf und Kreuz Köln-Süd, Bornheim und Kreuz Bonn-Nord)

- A 565 (zw. Bonn-Beuel und Bonn Hardtberg). (aum)