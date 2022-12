Ducati bringt 520 WM-Replikas

Ducati hat in diesem Jahr sowohl den Moto GP als auch die Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen. Den Doppel-Erfolg feiert das Unternehmen aus Bologna mit zwei Sonderserien der Panigale V4, inspiriert von der Desmosedici GP und der Panigale V4 R der Weltmeister Francesco Bagnaia und Alvaro Bautista.

Die beiden Editionsmaschinen basieren auf der Panigale V4 S. Sie tragen die Lackierungen der Motorräder von Pecco Bagnaia (Nr. 63) und Alvaro Bautista (Nr. 19). Jedes Motorrad der Serie wird durch das Original-Autogramm des Fahrers auf dem Tank, das anschließend mit einer Schicht Klarlack geschützt wird, einzigartig gemacht. Die beiden Motorräder sind auf jeweils 260 Stück limitiert, eine Erinnerung an das Gründungsjahr 1926 der Marke. Wie die Rennmotorräder, werden die Panigale V4 2022 World Champion Replica nur in einsitziger Konfiguration angeboten und durch die obere Gabelbrücke aus Billet-Aluminium mit Lasergravur des Modellnamens und der fortlaufenden Nummer aufgewertet.



Die technische Ausstattung umfasst unter anderem eine Neun-Scheiben-Trockenkupplung, einen leichteren Akrapvic-Schalldämpfer mit Straßenzulassung, eine spezielle Brembo-Bremsanlage, einstellbare Alu-Fußrasten und eine Racing-Verkleidungsscheibe. Diverse Teile wie die Kotflügel bestehen aus Carbon.



Jedes Motorrad wird in einer Verpackung mit spezieller Grafik geliefert und enthält ein Echtheitszertifikat, eine spezielle Abdeckplane und das Datenerfassungssystem Ducati Data Analyser+. Wer auf die Rennstrecke möchte, kann zusätzliches Zubehör montieren.



Die Ducati Panigale V 4 S World Champion Replica kostet 63.000 Euro plus Liefernebenkosten. (aum)