Triumph Street Triple: Anschauen geht schon mal

Vor dem offiziellen Marktstart im Frühjahr können Interessierte die neue Triumph Street Triple bereits bei Händlern jeweils an einem Tag vorab in Augenschein nehmen. Die Mittelklasse-Streetfighter tritt im nächsten Jahr mit überarbeitetem 765-Kubik-Dreizylinder und neuem Bodywork sowie verbesserter Ausstattung an.

Die „Street Triple Reveal Tour" startet am 21. Dezember bei Triumph Frankfurt-Nord. Zwei Tage später ist Münster an der Reihe. Am 10. Januar steht Fürstenwalde auf dem Programm, am 11. und 12. Januar Berlin-Süd und am 13. und 14. Januar Berlin-Nord. Es folgen Frankfurt-Süd (14.1.), Hamburg (20.1.), Bonn (25.1.) und Bad Kreuznach (28.1.) sowie Düsseldorf (24.2.). Es wird dazwischen weitere Termine geben, die im Internet auf https://t1p.de/street_triple_reveal veröffentlicht werden. Eine vorherige Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Händler wird empfohlen. (aum)