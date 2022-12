Sonderdividende für VW-Aktionäre

Die VW-Aktionäre erhalten nach dem Börsengang von Porsche eine Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie. Damit folgte die außerordentliche Hauptversammlung des Konzerns dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Ausschüttungssumme entspricht 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus dem Wert der Platzierung von einem Viertel der Vorzugsaktien der Porsche AG an der Börse sowie aus der Veräußerung von 25 Prozent zuzüglich einer Aktie der Stammaktien an die Porsche Automobil Holding SE. Die Sonderausschüttung soll am 9. Januar erfolgen. (aum)