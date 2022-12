Hamburg Harley-Days im Zeichen zweier runder Geburtstage

Die Hamburg Harley-Days werden im nächsten Jahr vom 19. bis 21. Mai stattinden. Sie werden ganz im Zeichen des 120. Geburtstags der Kultmarke aus Milwaukee stehen, schließlich hatte auch einer der ersten deutschen Generalvertreter hier seinen Sitz. Die Veranstaltung, die ebenfalls einen runden Geburtstag feiert (20 Jahre), findet wieder auf dem rund 40.000 Quadratmeter großen Areal des Großmarkts statt. Geboten werden zahlreiche Händlerstände, Catering und jede Menge Live-Musik sowie Probefahrten. Am Sonntag steht die traditionelle Motorradparade durch die Stadt auf dem Programm.

Ein Tagesticket kostet zehn Euro. Wer am Freitag und am Sonnabend dabei sein will, zahlt 18 Euro. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Tickets und weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.hamburgharleydays.de. (aum)