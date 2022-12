Der SWR fragt: Wohin steuert Mercedes-Benz?

„Alles auf Luxus – wohin steuert Mercedes-Benz?“ fragt der SWR in einer halbstündigen Dokumentation über die Marke. Der Film ist am Dienstag, 20. Dezember, ab 20.15 Uhr im dritten Programm zu sehen sowie in der ARD-Mediathek abrufbar. Direkt im Anschluss folgt um 20.45 Uhr ein einstündiges Exklusiv-Interview mit Konzernchef Ola Källenius.

Mercedes-Benz hat sich zum Ziel gesetzt, die wertvollste Luxus-Automarke der Welt zu werden. Smart ging bereits nach China und Einstiegsmodelle wie die A-Klasse gelten als Auslaufmodell. Was für Folgen hat das für die Standorte und Arbeitsplätze auf dem Spiel? Was halten Mercedes-Fahrer von der neuen Strategie? Und wie ordnet der Vorstandsvorsitzende die Entwicklung ein? (aum)