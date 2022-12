Der Ford GT verabschiedet sich mit über 800 PS

Zum Abschied der Baureihe legt Ford 67 spezielle Exemplare des GT mit einer Leistung von über 800 PS auf. Der Mk IV wird in Handarbeit in Kanada gefertigt, erhält eine Kohlefaser-Karosserie, ein Renngetriebe und ein Adaptive-Spool-Valve-Federungssystem (ASV). Die Stückzahl ist eine Referenz an das Jahr 1967, als der damalige GT 40 Mk IV bei den 24 Stunden von Le Mans den Sieg davontrug. Preis pro Fahrzeug: 1,7 Millionen US-Dollar (ca. 1,61 Millionen Euro). (aum)