Nach zwei Jahrzehnten ein edles Sondermodell

Den runden Geburtstag feiert der Mazda6 in mittlerweile dritter Generation mit dem hochwertig ausgestatteten Sondermodell „20th Anniversary“, das ausschließlich mit dem 143 kW (194 PS) starken Skyactiv-G 194 Vierzylinder mit 2,5 Liter Hubraum und Sechs-Stufen-Automatikgetriebe bestellbar ist. Das Modell stellt die Spitze des Ausstattungsprogramms dar und kostet als Limousine oder Kombi den gleichen Preis ab 48.650 Euro.

Zu den Ausstattungs-Highlights gehören etwa ein Glasschiebedach, ein Bose-Sound-System, ein Matrix-LED-Lichtsystem und eine LED-Innenraumbeleuchtung mit Ambientelicht, elektrisch einstellbare Vordersitze, Sitzheizung vorne und hinten (außen) sowie Sitzbelüftung vorne, ein 360-Grad-Monitor, ein Head-up-Display, eine radargestützte Geschwindigkeits-Regelanlage mit erweiterter Stauassistenzfunktion sowie das Mazda Connect-System mit Apple CarPlay (kabellos) und Android Auto. Geprägte „20th Anniversary“-Symbole an den Kopfstützen und Schriftzüge an den vorderen Kotflügeln unterstreichen den exklusiven Charakter des als Limousine und Kombi lieferbaren Sondermodells.



Den äußeren Auftritt komplettieren neben dem Sondermodell vorbehaltene 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Hochglanzfinisch ein Hochglanz-Kühlergrill sowie die Sonderlackierung Rhodium White, die beim „Mazda6 20th Anniversary“ zum Serienumfang zählt. Optional erhältlich – und dem Sondermodell vorbehalten – ist der ebenfalls neue Farbton Artisan Red.



Hellbraune Sitzbezüge aus Nappaleder und hochwertigem, perforiertem veganem Wildleder mit hellbraunen Ziernähten sowie Verkleidungen aus dem gleichen Material stehen in Kontrast zu einem schwarzen Dachhimmel sowie schwarzen Holzlook-Applikationen und für ein edles Ambiente an Bord.



Mazda hat sein Ausstattungsprogramm zum Modelljahr 2023 neu sortiert. Das „20th Anniversary“-Sondermodell ist ab 48.650 Euro (Limousine oder Kombi zum gleichen Preis) erhältlich stellt die Spitze dar. Den Einstieg markiert die Pime-Line, die bei 32.900 Euro startet. Die Center-Line beginnt bei 36.500 Euro und bietet unter anderem die neue Stauassistenz-Funktion (Cruising & Traffic Support – CTS; nur in Verbindung mit Automatikgetriebe), die Exclusive-Line ab 39.850 Euro. (aum)