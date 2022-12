Dacia Duster mit oranger Note

Dacia bietet den Duster für kurze Zeit als Sondermodell „Extreme“ an. Die Topausstattung bietet unter anderem ein schlüsselloses Startsystem, beheizbare Vordersitze, Multiview-Kamera und eine exklusive Lackierung in Schiefer-Grau sowie schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder und ebenfalls schwarze Außenspiegelgehäuse mit orangen Zierstreifen. In Orange präsentiert sich außerdem der Schriftzug „Duster“ am Heck und an der serienmäßigen Dachreling sowie etliche Applikationen im Innenraum und die Ziernähte der Sitze.

Der Dacia Duster Extreme ist in sechs verschiedenen Antriebsversionen erhältlich, darunter auch zweimal mit Allrad. (aum)