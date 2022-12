Karsten Franz übernimmt Nutzfahrzeug-Entwicklung

Karsten Franz wird am 1. Januar 2023 Leiter der Entwicklung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Er ist Nachfolger von Kai Grünitz, der am 1. Oktober 2022 in den Vorstand der Marke Volkswagen Pkw wechselte.

Karsten Franz war zuletzt Chief Technical Officer Commercial Vehicles in der Entwicklung von VWN und gehörte dort zum Führungsteam von Kai Grünitz. Davor war er in verantwortlichen Positionen in der Qualitätssicherung (QS) tätig, unter anderem als deren Leiter. Seit 1999 ist Karsten Franz im Volkswagen Konzern, anfangs als internationaler Trainee in der Produktion. (aum)