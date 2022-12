Mahle setzt sich Ziel: Klimaneutralität bis 2040

Die mit 2200 Kilowatt-Peak (kWp) leistungsstärkste Photovoltaik-Anlage des Konzerns brachte Mahle jetzt in seinem spanischen Werk in Montblanc bei Barcelona ans Netz. Die 10.000 qm große Anlage mit einer Jahresleistung von 3000 Megawattstunden (MWh) spart rund 700 Tonnen CO2 im Jahr ein. Es ist konzernweit die fünfte Solaranlage. Das Unternehmen plant, bis 2040 in allen Werken klimaneutral zu prüduzieren.

„Wir haben die Photovoltaik-Anlage in rund einem Jahr geplant und gebaut. Mit ihr können wir circa zehn Prozent unseres jährlichen Strombedarfs decken und unsere CO2-Emissionen deutlich senken,“ erklärte Roger Gombau, Werkleiter von Mahle Montblanc. Der Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage ist nur eine Maßnahme der CO2-Strategie des Kfz-Zulieferers und Werkstattausrüsters mit Sitz in Stuttgart. Der Konzern plant darüber hinaus die Energieeffizienz in der Produktion und Entwicklung zu steigern, klimaneutralen Strom zu beziehen oder die verbleibenden Emissionen auszugleichen.



In Montblanc fertigen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Thermomanagement-Komponenten und Systeme zum Heizen und Kühlen, die sowohl in E-Autos als auch in Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben zum Einsatz kommen. (aum)