Mit Hammerhaigesicht die Autowelt provozieren

Der aktuelle Toyota C-HR, dessen Konzeptfahrzeug bereits auf dem Pariser Autosalon 2014 Premiere feierte, wurde in dem europäischen Design-Entwicklungszentrum von Toyota in Südfrankreich entwickelt. Von hier stammt auch der neue Toyota C-HR Prologue – eine erste, aber sehr reale Vision eines Autos, das schon bald auf europäischen Straßen zu sehen sein wird. Das Design soll provozieren und dabei viel Fahrspaß versprechen.

Das „Hammerhead“-Gesicht (Hammerhai) an der Fahrzeugfront ist Teil einer Architektur mit ineinandergreifenden Formen und einer markanten Lichtsignatur. Schmalere Scheinwerfer und Kühlergrillöffnungen sollen dem C-HR Prologue den durchdringenden Blick eines Hais verleihen. Die präzise Designsprache verbindet scheinbar gegensätzliche Details wie scharf gezeichnete Linien und fließende Übergänge. Größere Räder und kürzere Überhänge verschaffen dem Prologue einen sportlicheren Auftritt, bei gewachsenem Innenraum.



Neben einer Hybridvariante wird die Antriebspalette des Toyota C-HR Prologue eine Plug-in-Hybridversion beinhalten, deren Batterien in Europa gefertigt werden. Zu der Zweifarb-Lackierung aus metallischem Silber und Carbon-Schwarz kommt beim Toyota C-HR Prologue ein dritter Farbakzent in Schwefelgelb hinzu. Durch diese besondere Farbkombination fällt das Modell schon auf den ersten Blick auf. (aum)