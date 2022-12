Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Weil die Zahl der Abrufe und Downloads für Texte, Videos und Fotos in dieser Woche ziemlich genau bei einer Million liegt, nutzen wir die Gelegenheit für eine einfache Rechnung: Addieren wir die Auflagen unserer Abnehmer bei den Print- und die Pageimpressions bei den Internet-Medien, liegt die Summe deutlich über einer Milliarde. Die Division der Gesamtreichweite und der Zahl der Abrufe ergibt als Faustformel: Jeder Abruf oder Download bei unseren Medien führt bei unseren Abnehmern zu mindestens 1000fachem Echo.

Von den 525.312 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. LA 2022: Porsche schickt 2500 Käufer in die Wüste

2. Der Ford Ranger Platinum steht an der Spitze

3. Fahrbericht Peugeot 408: Schräge Kreuzung

4. Die Größten unter den Kleinen

5. Lancia will sich neu erfinden

6. 89 Supersportwagen aus Tschechien

7. Untersuchung: E-Autos werden immer schmutziger

8. Fahrbericht Audi TT RS Iconic Edition: Au revoir, kleine Sportskanone

9. Fahrbericht Honda Civic Type R: R wie Racing

10. Münchener Novemberfest für Sotheby’s



512.556 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Fotos lag diese Woche eines vom Peugeot 408 ganz vorn, bei den Videos das vom Fiat 500e. (aum)